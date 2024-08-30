В Киеве предрекли полную сдачу Донбасса Зеленским

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленским принято решение сдать весь Донбасс

Из-за своей некомпетентности президент Украины Владимир Зеленский может сдать не только Покровск и Мирноград, но и Славянск, и Краматорск. Полную сдачу всего Донбасса Киевом предрек бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Видимо, было принято решение сдать Покровск, сдать Торецк, вот этот Мирноград и, наверное, отдать и Славянск, и Краматорск (…). Донбасс отдать, и мы видим полную несостоятельность, некомпетентность Зеленского», — рассказал экс-советник.

Он добавил, что ситуация, которая складывается и на фронте, и в тылу — это полная катастрофа.

Ранее в Верховной Раде заявили, что ситуация на покровском направлении в Донецкой народной республики является критической для украинских войск. В парламенте призвали жителей Покровска покинуть город.