В Красном море обнаружили большое нефтяное пятно

Reuters: после атак хуситов в Красном море появилось большое нефтяное пятно

После атаки хуситов на нефтяной греческий танкер Sounion в районе его местоположения обнаружили большое нефтяное пятно. Об этом со ссылкой на письмо Греции в ООН сообщило агентство Reuters.

Длина нефтяного пятна составила четыре километра. Увидеть его удалось благодаря спутниковому снимку, сделанному в четверг, 29 августа, и полученному Европейским агентством по безопасности на море. «Местоположение разлива нефти совпадает с местоположением судна [Sounion]. В указанных обстоятельствах состояние танкера представляет серьезную экологическую опасность для морской среды Красного моря», — сказано в письме. Греция призвала все страны и вовлеченные стороны помочь предотвратить природную катастрофу и как можно скорее разрешить ситуацию.

По мнению представителя военно-морской миссии мониторинга Европейского союза ASPIDES, потенциальный разлив произошел из-за двигателя судна, а не из-за нефтяного груза на борту. «Возможный разлив произошел из двигателя танкера после первого попадания», — заявил он.

Ранее в августе в ЕС призвали приостановить плавание судов по маршруту судна Sounion, чтобы избежать ухудшения текущей экологической ситуации в Красном море и обеспечить безопасность судов.