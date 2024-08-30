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11:46, 30 августа 2024Бывший СССР

В МИД назвали санкции Запада попыткой отомстить за Украину

Посол РФ в Баку Евдокимов назвал санкции Запада попыткой отомстить за Украину
Михаил Евдокимов

Михаил Евдокимов. Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Антироссийские санкции являются попыткой отомстить за то, что ситуация на Украине не развивается по сценарию Запада. Об этом заявил посол России в Баку Михаил Евдокимов, его цитирует РИА Новости.

«Продолжающееся санкционное давление на Россию мы расцениваем исключительно как примитивную попытку отомстить за то, что события на Украине развиваются не по сценарию Запада», — сказал он о позиции Москвы.

Как напомнил дипломат, в России неоднократно отмечали, что разговаривать языком санкций бесполезно. Он также подчеркнул, что российскую экономику не удалось разрушить, при этом страна успешно прошла сложный период первоначальной адаптации, увеличив на 3,6 процента ВВП в 2023 году.

Ранее министр иностранных дел и бывший премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель признал, что Россию не удалось изменить санкционным давлением. Как он утверждает, изоляция РФ привела к биполярности мира. Беттель добавил, что снова появились блоки.

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      Кристина Есикова
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