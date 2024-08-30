Россиян предупредили о риске госпитализации из-за болезни EVALI

Гамбарян: почти всем пациентам с болезнью EVALI требуется госпитализация

Почти всем пациентам с болезнью EVALI (англ. E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury — повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов) необходима госпитализация, сообщила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России Маринэ Гамбарян. В разговоре с РИА Новости она объяснила, что EVALI представляет собой острое ингаляционное поражение легочной ткани.

«95 процентов пострадавших с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, одной трети требуется искусственная вентиляция легких», — предупредила она.

Кроме того, эксперт Минздрава отметила, что потребление электронной никотинсодержащей или безникотиновой продукции может спровоцировать не только EVALI, но и поражение сердца, сосудов, респираторной системы.

Ранее Минздрав сообщил, что симптомы нового заболевания EVALI во многом схожи с симптомами COVID-19: температура, общая слабость, недомогание, кашель, одышка и патологические изменения в легких курильщика, которые можно выявить при помощи компьютерной томографии.