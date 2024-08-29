Россиян предупредили о новой болезни из-за вейпов. Как проявляется ее первый симптом?

Минздрав предупредил, что вейпы провоцируют болезнь EVALI, схожую с COVID-19

Курение вейпов и электронных сигарет может привести к развитию новой болезни легких — EVALI (англ. E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury — повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов). Об этом россиян предупредило Министерство здравоохранения России.

В ведомстве рассказали, что изучение EVALI замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести симптомов, а выявляемость перестала расти.

Симптомы EVALI схожи с симптомами COVID-19

Минздрав сообщил, что симптомы нового заболевания во многом схожи с симптомами COVID-19: температура, общая слабость, недомогание, кашель, одышка и патологические изменения в легких курильщика, которые можно выявить при помощи компьютерной томографии.

Однако, в отличие от коронавируса, одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушения пищеварительной системы человека Минздрав России

«EVALI — то состояние, которое развивается в течение 90 дней после употребления электронной сигареты, проявляющееся двусторонними инфильтративными изменениями в легких, если каких-либо других причин для развития этого состояния нет. Соответственно, под эту гребенку можно легко запилить целую уйму различных респираторных заболеваний», — рассказал хирург, кандидат медицинских наук Илья Колышев.

По его словам, в конце 2020 года в США было зарегистрировано более 2800 случаев EVALI, при этом 68 человек, часть из которых несовершеннолетние, не выжили.

Вейпы могут вызывать рак, проблемы с зубами и эрекцией

В ноябре 2023 года врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова сообщила, что вейпы не являются здоровой альтернативой табаку, поскольку тоже содержат канцерогены — вещества, вызывающие рак легких и ротовой полости. «Вейпы мягче ощущаются. Их часто курят бесконтрольно, так как не существует рекомендаций о безопасном количестве затяжек или концентрации никотина в жидкости для устройств парения», — объяснила она.

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Помимо рака, вейпы могут вызвать проблемы с зубами и деснами, предупредил стоматолог Владимир Лосев.

Пропиленгликоль, содержащийся в «электронках», обладающий свойствами кислоты, может разрушать эмаль. Он размягчает и растворяет ее Владимир Лосев стоматолог

Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников в свою очередь рассказал, что курение электронных сигарет быстро приводит к импотенции. По его словам, постоянное присутствие никотина в крови вызывает сокращение сосудов и артерий, что значительно ухудшает их работу и нарушает эрекцию.