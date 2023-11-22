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09:33, 22 ноября 2023Забота о себе

Россиян предупредили о небезопасном способе бросить курить

Онколог Исакова: вейпы могут вызывать тяжелую дыхательную недостаточность и рак

Фото: Nopphon_1987 / Shutterstock / Fotodom

Вейпы и электронные сигареты в большинстве случаев небезопасны при отказе от сигарет и больше вредят человеку, чем помогают бросить пагубную привычку. Об этом россиян предупредила врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова в беседе с «Лентой.ру».

Онколог подчеркнула, что вейпы не являются здоровой альтернативой табаку, поскольку тоже содержат канцерогены — вещества, вызывающие развитие рака легких и ротовой полости. Кроме того, по словам Исаевой, вдыхание пара электронных сигарет может вызывать серьезное повреждение легких, известное под названием EVALI. При этом заболевании человек ощущает кашель, одышку, озноб, рвоту, тахикардию, боль в груди и головокружение. «Критическая форма заболевания — тяжелая дыхательная недостаточность, требующая подключения к аппарату ИВЛ», — предупредила врач.

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Специалистка добавила, что в теории вейпы могут помочь заядлым курильщикам смягчить период отвыкания от никотина. Однако в реальной жизни, говорит Исакова, этот способ часто не работает, и курильщики, перешедшие с обычных сигарет на электронные аналоги, продолжают курить даже через год. «Вейпы мягче ощущаются. Их часто курят бесконтрольно, так как не существует рекомендаций о безопасном количестве затяжек или концентрации никотина в жидкости для устройств парения», — объяснила Исакова.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева предупредила, что курение повышает риск развития эндемического зоба, диффузного токсического зоба и других заболеваний. Она объяснила, что это происходит из-за того, что в табаке содержатся вещества, блокирующие поступление йода в орган.

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      Екатерина Улитина
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