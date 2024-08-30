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15:08, 30 августа 2024Бывший СССР

В Одессе военкомы и полицейские подрались с жителями города

В Одессе произошла драка военкомов и полицейских с горожанами

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Одессе на юге Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и полицейские подрались с жителями города. Сообщение об этом опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Одесский областной ТЦК.

Драка произошла в Пересыпском районе. По данным ТЦК, военкомы и полицейские во время патрулирования обратились с требованием предоставить военно-учетные документы к группе горожан призывного возраста, распивавшей алкогольные напитки. В ответ на это гражданские якобы начали драку.

«Гражданские лица, которые употребляли алкогольные напитки, отреагировали агрессивно из-за отсутствия документов и изъявили желание использовать физическую силу против военных. Правоохранителям и военным пришлось сопротивляться», — говорится в сообщении.

Ранее в Волынском областном ТЦК сообщили, что военкомы могут открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни. Так в ведомстве прокомментировали перестрелку с участием военкомов, произошедшую в украинском Луцке.

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      Александр Курбатов
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