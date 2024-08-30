В работе соцсети X произошел масштабный сбой

Более 55 тысяч пользователей в США сообщили о сбое в работе соцсети X

Более 55 тысяч пользователей в Соединенных Штатах Америки пожаловались на сбой в работе социальной сети X, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Согласно имеющейся информации, 85 процентов сообщивших о неполадках пользователей пожаловались на сбои в работе приложения, 11 процентов — на отсутствие соединения с сервером, а 4 процента столкнулись с трудностями при входе на сайт.

О неполадках также сообщили пользователи из Испании, Германии, Японии, Великобритании, Франции и других государств.

21 августа в России произошел масштабный сбой в Telegram и WhatsApp. Пользователи из разных регионов страны столкнулись с проблемами с доступом к мессенджеру. Неполадки также затронули Узбекистан. Позднее в Роскомнадзоре объяснили, что сбой случился из-за DDoS-атаки.