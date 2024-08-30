Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:18, 30 августа 2024Интернет и СМИ

В работе соцсети X произошел масштабный сбой

Более 55 тысяч пользователей в США сообщили о сбое в работе соцсети X

Фото: Utsman Media / Unsplash

Более 55 тысяч пользователей в Соединенных Штатах Америки пожаловались на сбой в работе социальной сети X, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Согласно имеющейся информации, 85 процентов сообщивших о неполадках пользователей пожаловались на сбои в работе приложения, 11 процентов — на отсутствие соединения с сервером, а 4 процента столкнулись с трудностями при входе на сайт.

О неполадках также сообщили пользователи из Испании, Германии, Японии, Великобритании, Франции и других государств.

21 августа в России произошел масштабный сбой в Telegram и WhatsApp. Пользователи из разных регионов страны столкнулись с проблемами с доступом к мессенджеру. Неполадки также затронули Узбекистан. Позднее в Роскомнадзоре объяснили, что сбой случился из-за DDoS-атаки.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Сбит американским оружием. Депутат Рады Безуглая узнала о роли комплексов Patriot в уничтожении F-16

      Стало известно о перерасходе средств на башню обслуживания SLS

      Волки-людоеды растерзали девять человек

      В изменениях закона о психиатрической помощи увидели угрозу россиянам

      Захарова высказалась о заявлении Макрона по делу Дурова

      В работе соцсети X произошел масштабный сбой

      В России сделали вывод из информации о поражении F-16 ВСУ американским Patriot

      Вучич объяснил покупку истребителей у Франции

      Запрет телефонов, семьеведение и защита Родины вместо ОБЖ. Что изменится в российских школах с 1 сентября?

      Премьер Словакии заявил о решающей роли СССР в победе над фашизмом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше