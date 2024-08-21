В Роскомнадзоре подтвердили масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор подтвердил сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор подтвердил массовый сбой в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует масштабный сбой в работе сервисов 21 августа с 14:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что пользователи из России пожаловались на сбой в работе WhatsApp. О неполадках у мессенджера чаще всего заявляли жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Перед этим сообщалось, что российские пользователи столкнулись со сбоем в работе Telegram. Уточнялось, что у жителей Москвы и других городов возникли проблемы с доступом к мобильному приложению и сайту сервиса.