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15:05, 21 августа 2024Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре подтвердили масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор подтвердил сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Роскомнадзор подтвердил массовый сбой в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует масштабный сбой в работе сервисов 21 августа с 14:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что пользователи из России пожаловались на сбой в работе WhatsApp. О неполадках у мессенджера чаще всего заявляли жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Перед этим сообщалось, что российские пользователи столкнулись со сбоем в работе Telegram. Уточнялось, что у жителей Москвы и других городов возникли проблемы с доступом к мобильному приложению и сайту сервиса.

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      Евгения Наумова
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