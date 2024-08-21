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14:39, 21 августа 2024Интернет и СМИ

В работе WhatsApp в России произошел сбой

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp

Фото: Jaque Silva / Globallookpress.com

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.РФ», отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов.

Жалобы на работу WhatsApp в России начали поступать в 13:15 по московскому времени. О проблемах у сервиса чаще всего сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также с неполадками в работе мессенджера столкнулись пользователи из Московской, Свердловской, Ростовской и Новосибирской областей, Краснодарского края, Дагестана, Бурятии, Башкирии и Татарстана.

Помимо этого, 21 августа сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Пользователи из России начали жаловаться на проблемы с доступом к сервису в 14:00 по московскому времени.

19 августа сообщалось о сбое в работе мессенджера Signal в России. Позднее Роскомнадзор сообщил, что начал ограничивать доступ к сервису из-за нарушения им требований российского законодательства.

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      Евгения Наумова
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