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14:32, 21 августа 2024Интернет и СМИ

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram

Фото: Unsplash

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su.

Пользователи из России начали жаловаться на проблемы с доступом к Telegram 21 августа в 14:00 по московскому времени. Большинство сообщений о сбое пришло от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо этого, сбой зафиксирован в Свердловской и Нижегородской областях. Сбой также затронул пользователей сервиса из Узбекистана.

У пользователей возникли проблемы с доступом к мобильному приложению и сайту Telegram. Всего на сбой в работе сервиса по состоянию на 14:30 по московскому времени поступило более 24 тысячи жалоб.

19 августа также сообщалось о проблемах с доступом к Telegram. 70 процентов сообщений о сбое приходили от пользователей из Москвы. По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), жалобы также поступали из Владикавказа, Перми и Иваново.

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      Олег Давыдов
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