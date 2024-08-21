В работе Telegram произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su.

Пользователи из России начали жаловаться на проблемы с доступом к Telegram 21 августа в 14:00 по московскому времени. Большинство сообщений о сбое пришло от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо этого, сбой зафиксирован в Свердловской и Нижегородской областях. Сбой также затронул пользователей сервиса из Узбекистана.

У пользователей возникли проблемы с доступом к мобильному приложению и сайту Telegram. Всего на сбой в работе сервиса по состоянию на 14:30 по московскому времени поступило более 24 тысячи жалоб.

19 августа также сообщалось о проблемах с доступом к Telegram. 70 процентов сообщений о сбое приходили от пользователей из Москвы. По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), жалобы также поступали из Владикавказа, Перми и Иваново.