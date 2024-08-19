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00:51, 19 августа 2024Интернет и СМИ

В работе Telegram в России произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram

Фото: freestocks / Unsplash

В работе мессенджера Telegram в России произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar.

Пользователи начали жаловаться на проблемы 19 августа с 00:00 по московскому времени. 70 процентов сообщений о сбое пришло от пользователей из Москвы, сообщается на сайте «Сбой.рф».

По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), жалобы также поступают из Владикавказа, Перми и Иваново.

Ранее стало известно о сбое в работе мессенджера Signal в России. Позднее Роскомнадзор сообщил, что начал ограничивать доступ к сервису из-за нарушения им требований российского законодательства.

8 августа количество жалоб на сбои в работе видеохостинга YouTube в России превысило 31 тысячу. Утверждалось, что при подключении смартфона к сети приложение Wi-Fi переставало загружать видео, однако работало при подключении к мобильной сети, но с серьезными перебоями.

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      Марина Совина
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