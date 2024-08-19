В работе Telegram в России произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram

В работе мессенджера Telegram в России произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar.

Пользователи начали жаловаться на проблемы 19 августа с 00:00 по московскому времени. 70 процентов сообщений о сбое пришло от пользователей из Москвы, сообщается на сайте «Сбой.рф».

По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), жалобы также поступают из Владикавказа, Перми и Иваново.

Ранее стало известно о сбое в работе мессенджера Signal в России. Позднее Роскомнадзор сообщил, что начал ограничивать доступ к сервису из-за нарушения им требований российского законодательства.

8 августа количество жалоб на сбои в работе видеохостинга YouTube в России превысило 31 тысячу. Утверждалось, что при подключении смартфона к сети приложение Wi-Fi переставало загружать видео, однако работало при подключении к мобильной сети, но с серьезными перебоями.