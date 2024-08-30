В России появилась новая женщина-миллиардер

Вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила вошла в топ-10 богатейших женщин РФ

В России в 2024 году появилась новая женщина-миллиардер — в топ-10 богатейших женщин страны впервые вошла вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана Людмила. Такие данные приводятся в обновленном рейтинге Forbes.

По оценке издания, ее состояние достигло отметки в один миллиард долларов. Основа активов Людмилы Коган — контрольный пакет акций банка «Уралсиб» (входит в двадцатку крупнейших в РФ), только в июне этого года она получила от кредитной организации дивиденды на сумму около 7 миллиардов рублей. Кроме того, женщина владеет крупной лизинговой компанией «Интерлизинг» и долями в фирмах, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент» (занимается строительством жилья, а также владеет бизнес-центрами в Санкт-Петербурге).

Возглавила список самых обеспеченных российских женщин основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, ее капиталом оценивается в 5,5 миллиарда долларов. В тройку вошли также Татьяна Литвиненко (2,45 миллиарда долларов, владеет 20,6 процента акций «Фосагро») и дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча, Варвара (2,2 миллиарда долларов, владеет долей в холдинге USM).

В первой десятке рейтинга оказались президент компании Inteco Management Елена Батурина (1,3 миллиарда долларов) и владелица половины активов одного из крупнейших переработчиков семян масличных культур «Содружество» Наталья Луценко (1,25 миллиарда долларов). Порог в один миллиард долларов капитала преодолели также дочь основателя «Новатэка» Виктория Михельсон и дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун. Замыкают топ-10 супруга основателя группы «Фосагро» Евгения Гурьева (900 миллионов долларов) и глава «ИНК-капитал» Марина Седых (850 миллионов долларов).

Ранее банк Ваrclays-Hurun India подсчитал, что состояние семьи миллиардера Мукеша Амбани, владеющей крупнейшей в Индии бизнес-империей Reliance Industries, достигло 385,5 миллиарда долларов. Эта сумма составляет почти одну десятую часть валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Компании Амбани работают преимущественно в секторах энергетики, розничной торговли и телекоммуникаций.