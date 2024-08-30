69-я параллель
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13:14, 30 августа 202469-я параллель

В России власти захотели монетизировать холод

Глава Якутии Николаев обсудил с академиками РАН монетизацию холода

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Власти Якутии провели встречу с академиками и членами-корреспондентами Российской академии наук (РАН), чтобы обсудить холод как один из ресурсов региона и способы монетизировать его. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Айсен Николаев.

По словам чиновника, холод для Якутии является ключевым фактором, «определяющим жизнедеятельность», и власти задумываются о том, чтобы использовать его в экономике и научной сфере.

«Важными аспектами стали развитие системы науки и образования, разработка безопасных технологий, а также пути монетизации холода и создания новых отраслей экономики, ориентированных на использование наших климатических преимуществ», — написал в блоге Николаев. Он добавил, что власти захотели привлечь к использованию холода ведущих научных центров и передовых предприятий.

В начале августа сообщалось о похолодании в Якутии, из-за которого в Момском районе региона выпал плотный снег, из которого местные жители начали лепить крупных снеговиков.

Марк Леонов
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