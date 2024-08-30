Священник РПЦ обратился к «отдавшим веру в бабские руки» россиянам

В РПЦ обрушились «на отдавших веру в бабские руки» россиян. О пассивном отношении к церкви во время проповеди заявил протоиерей Андрей Ткачев, видео священник опубликовал на YouTube.

После проповеди священнослужитель заметил, что мужчины не пели «Символ веры», и пришел к выводу, что те просто-напросто не знают слов. По его словам, когда русский мужчина не верит в Бога — это «беда русского народа».

«Главное, это чтобы мужчина в семье знал, что Бог есть. И он не просто есть, а требует общения с собой (...) — нужно молиться и читать божественные книги. А вы, мужчины, отдали веру в бабские руки, вы — лентяи, поотдавали все святое в руки бедных женщин, которые не могут носить эту тяжесть», — заявил священник во время проповеди.

Ткачев убежден, что мужчина способен найти время для молитвы. «А вы чем занимаетесь? В космос летаете? В парке выступаете? Войну воюете? Чем вы занимаетесь? В шахматы играете? Водку пьете? Чем занимаются мужики, чем таким великим? Если бы вы даже в космос летали, нужно было бы в космосе молиться. Но на войне я вас не вижу, пока что и в храме вас тоже нет», — обратился он к мужчинам, призвав их вспомнить о своих грехах «пока не поздно» и покаяться, иначе они «будут наказаны за безбожие».

Ранее Ткачев заявлял об отсутствии у женщин прав на эмбрионы внутри них. По его мнению, россиянкам делать аборт нельзя, потому что женщина не знает, кто может родиться, — «возможно, великий человек». И если женщина решиться на аборт, то никогда не станет счастливой и «будет сотрена в порошок».

