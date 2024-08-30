В Таджикистане заявили о получении гражданства России фигурантом по делу «Крокуса»

МВД Таджикистана: фигурант по делу «Крокуса» Солиев мог получить гражданство РФ

Фигурант по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Умеджон Солиев (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) мог получить гражданство России, поскольку он давно не живет в Душанбе. Об этом источник в МВД Таджикистана заявил РИА Новости.

«Солиев не прописан ни в одном из четырех районов столицы Таджикистана — городе Душанбе. Он мог получить российское гражданство, и на родине уже не прописан», — указано в сообщении.

Согласно имеющимся в распоряжении агентства данным МВД России, Солиеву 26 лет, он родился в 1998 году в Душанбе. В карточке розыска полиции национальность Солиева не указана.

Ранее стало известно, что пятеро новых фигурантов дела о «Крокусе» снабжали исполнителей теракта оружием. Они были задержаны силовиками на территории Дагестана 31 марта.