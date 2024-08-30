В ВСУ заявили о бегстве солдат при первом взрыве

FT: солдаты ВСУ на покровском направлении бегут при первом взрыве

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что мобилизованные солдаты, отправленные на покровское направление, бегут при первом взрыве и не имеют хорошей подготовки. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Они не знают, что делать в реальном бою», — сказал украинский лейтенант, чьи войска находятся под Покровском. По его словам, многие солдаты «разворачиваются и бегут при первом же взрыве».

Научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли объяснил, что для ВСУ сложилась плохая ситуация на этом участке фронта из-за переброски опытной пехоты к Курской области. Как он отметил, на смену переброшенным подразделениям пришли менее опытные. Кроме того, украинские артиллеристы пожаловались на дефицит снарядов.

Ранее газета писала, что на украинского лидера Владимира Зеленского обрушился шквал критики из-за прорыва российскими силами фронта на покровском направлении. Военные аналитики и бойцы обвинили его в ослаблении позиций ВСУ на фоне переброски сил к Курской области.