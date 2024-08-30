Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:45, 30 августа 2024Ценности

Возлюбленная Джонни Деппа родом из России снялась топлес

Юлия Власова

Юлия Власова. Фото: @im__iuliia

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа, модель и владелица салона красоты Юлия Власова родом из России снялась топлес. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница актера позировала в студии рядом с высоким растением в горшке. При этом она надела джинсы с широкими штанинами, расстегнув на них ширинку, и прозрачные перчатки до локтя. В свою очередь, обнаженную грудь манекенщица прикрыла рукой.

Также она разместила рядом в карусели кадр, надпись на котором гласила: «Ты мой навсегда».

Ранее Власова также похвасталась фигурой в бикини на яхте во время отдыха на итальянском острове Капри.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ

      На НТВ стартует новый сезон сериала «Тверская». Чем он удивит россиян?

      Реклама

      Появились кадры последствий удара ВСУ по Белгороду

      Дачников призвали срочно разбросать по участку арбузные корки с одной целью

      При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

      Мужчина попытался вывезти кокаин с логотипом Apple из российского порта и попался

      Украину обвинили в двойных стандартах из-за нежелания эксгумировать жертв Волынской резни

      Возлюбленная Джонни Деппа родом из России снялась топлес

      На Украине расширили выполняющую закон о запрете УПЦ службу

      В Белгороде обстреляли жилой таунхаус

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше