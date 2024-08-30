Возлюбленная Джонни Деппа родом из России снялась топлес

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа, модель и владелица салона красоты Юлия Власова родом из России снялась топлес. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница актера позировала в студии рядом с высоким растением в горшке. При этом она надела джинсы с широкими штанинами, расстегнув на них ширинку, и прозрачные перчатки до локтя. В свою очередь, обнаженную грудь манекенщица прикрыла рукой.

Также она разместила рядом в карусели кадр, надпись на котором гласила: «Ты мой навсегда».

Ранее Власова также похвасталась фигурой в бикини на яхте во время отдыха на итальянском острове Капри.