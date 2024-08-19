Возлюбленная Джонни Деппа родом из России похвасталась фигурой в бикини

Возлюбленная Джонни Деппа Юлия Власова снялась в черном бикини в Италии

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа, модель и владелица салона красоты родом из России Юлия Власова похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница артиста отправилась отдыхать на итальянский остров Капри, где снялась во время прогулки на яхте. Она позировала, стоя на коленях на фоне скалы в черном бикини. Комплект включал в себя топ с треугольными чашками и трусы с завязками на бедрах и был украшен объемными тканевыми розами.

Кроме того, девушка распустила влажные волосы, надела серьги-пусеты и цепочку с кулоном, а также сделала маникюр, накрасив ногти белым лаком.

Ранее Власова посетила Олимпиаду в откровенном наряде.