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13:13, 19 августа 2024Ценности

Возлюбленная Джонни Деппа родом из России похвасталась фигурой в бикини

Возлюбленная Джонни Деппа Юлия Власова снялась в черном бикини в Италии

Кадр: @im_iuliia

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа, модель и владелица салона красоты родом из России Юлия Власова похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница артиста отправилась отдыхать на итальянский остров Капри, где снялась во время прогулки на яхте. Она позировала, стоя на коленях на фоне скалы в черном бикини. Комплект включал в себя топ с треугольными чашками и трусы с завязками на бедрах и был украшен объемными тканевыми розами.

Кроме того, девушка распустила влажные волосы, надела серьги-пусеты и цепочку с кулоном, а также сделала маникюр, накрасив ногти белым лаком.

Ранее Власова посетила Олимпиаду в откровенном наряде.

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      Карина Черных
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