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11:16, 8 августа 2024Ценности

Возлюбленная Джонни Деппа родом из России пришла на Олимпиаду в откровенном наряде

Возлюбленная Джонни Деппа Юлия Власова пришла на Олимпиаду в откровенном топе

Фото: @im__iuliia

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа, модель родом из России и владелица салона красоты Юлия Власова вышла в свет откровенном наряде. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Проживающая в Чехии уроженка Екатеринбурга рассказала, что посетила стадион «Ролан Гаррос» в Париже в рамках Олимпиады. На размещенном кадре она позировала на трибуне в черном брючном костюме с растительным принтом в пижамном стиле. Также 28-летняя манекенщица надела топ-бандо, который частично обнажал ее грудь.

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«Выйти утром в музей, погулять по любимому Парижу и закончить прогулку на финале Олимпийских игр. Я в восторге от этой жизни», — указала в подписи девушка.

В июле Юлия Власова рассказала об их с Деппом знакомстве, а также похвасталась внешностью в бикини.

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      Карина Черных
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