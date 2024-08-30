Лебедев: ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах, начался пожар

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складу в Сумах, в который ездили грузовики Вооруженных сил Украины (ВСУ), начался пожар. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, удар был нанесен около 2:00 по московскому времени, однако пожар до сих пор продолжается.

Ранее в США заявили об уничтожении всех баз снабжения ВСУ в Сумской области. Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер добавил, что украинские военные окапываются, однако «очень немногие из них выживут» из-за нехватки боеприпасов.

До этого Лебедев сообщил об ударе по распределительной станции боеприпасов ВСУ в Сумах. По его словам, атака велась в стороне сортировочной части железнодорожного вокзала, где располагаются склады.

