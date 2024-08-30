Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 30 августа 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах

Лебедев: ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах, начался пожар

Фото: Press Service of the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складу в Сумах, в который ездили грузовики Вооруженных сил Украины (ВСУ), начался пожар. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, удар был нанесен около 2:00 по московскому времени, однако пожар до сих пор продолжается.

Ранее в США заявили об уничтожении всех баз снабжения ВСУ в Сумской области. Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер добавил, что украинские военные окапываются, однако «очень немногие из них выживут» из-за нехватки боеприпасов.

До этого Лебедев сообщил об ударе по распределительной станции боеприпасов ВСУ в Сумах. По его словам, атака велась в стороне сортировочной части железнодорожного вокзала, где располагаются склады.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто веселились от того, когда дома пылали». В России рассказали о преступлениях бойцов ВСУ в Курской области

      Захарова рассказала о курсе США на развитие эскалации

      Володин назвал Лукашенко Батькой и поздравил его с днем рождения

      Арестованный генерал Попов будет содержаться в СИЗО отдельно от рецидивистов

      ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах

      Раскрыта малоизвестная эрогенная зона у мужчин

      Харрис раскрыла свою реакцию на выход Байдена из президентской гонки

      Объект промышленности поврежден в Полтавской области

      Харрис захотела взять к себе в команду республиканца

      В США высказались об отправке ВСУ старых F-16 после крушения истребителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше