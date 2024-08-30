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21:33, 30 августа 2024Россия

ВС России нашли клейматор в вещах боевиков ВСУ под Курском

ВС России нашли клейматор в вещах боевиков ВСУ в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В личных вещах ликвидированных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области нашли клейматор. Его обнаружили бойцы добровольческого корпуса Минобороны России, сообщает военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

Как рассказал военкор, вещь найти удалось во время освобождения населенного пункта Нижняя Паровая, расположенного в Курской области. Там российские солдаты осматривали местность — рядом оказался ликвидированный боец ВСУ. В его рюкзаке был обнаружен клейматор.

В начале апреля российские военные нашли пропавшую ранее бронемашину «Азовец» бригады ВСУ «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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      Юлия Мискевич
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