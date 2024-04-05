Военные ВС России выкопали на Украине пропавшую бронемашину «Азовец»

Российские военные нашли пропавшую ранее бронемашину «Азовец» бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным Карат, передает РИА Новости.

Сообщается, что на расположение образца техники бойцам Вооруженных сил (ВС) России указали местные жители. По словам военнослужащего, после этого на место прибыли ремонтно-эвакуационные подразделения, которые нашли и выкопали из-под земли бронемашину.

С 2015 года «Азовец» разрабатывался как «инновационный танк» для ведения боев в городских условиях. В 2016 году планировалось запустить серийный выпуск бронемашин такого типа, однако работа над ними была остановлена, так как выяснилось, что в качестве приборов наблюдения на дорогостоящую машину установили камеры от домофонов.

Позже скандальная бронемашина была похищена у разработчиков неизвестными, которые оцепили здание киевского предприятия «АТЕК», где она находилась. Предположительно, к произошедшему могли быть причастны бойцы «Азова».

Как отметил представитель российского ремонтно-эвакуационного подразделения, «налицо распил бюджета». По его словам, разработчики «Азовца» могли специально выбить деньги на производство, не пытаясь реально что-то делать. «Так получилось, что отдали указание — концы в воду», — подчеркнул Карат.