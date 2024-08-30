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11:37, 30 августа 2024Силовые структуры

Замдиректора института РУТ арестовали по коррупционному делу

В Москве арестовали замдиректора института РУТ Филиппову по делу о взятке

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал по коррупционному делу заместителя директора института по учебно-методической работе Российского университета транспорта (РУТ) Марианну Филиппову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Она пробудет под стражей до 22 октября.

Ранее по делу о взятке был арестован исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. Чиновник обвиняется в коррупционном преступлении, он пробудет в СИЗО до 25 октября.

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