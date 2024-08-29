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20:00, 29 августа 2024Силовые структуры

Исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя арестовали за коррупцию

В Москве суд арестовал и.о. замгубернатора Севастополя Горлова за взятку

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения исполняющему обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгению Горлову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия чиновник арестован до 25 октября 2024 года. Горлов обвиняется в совершении преступления по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

О его задержании сотрудниками ФСБ сообщалось 6 августа. Он был пойман на рабочем месте во время получения взятки в размере шести миллионов рублей по программе газификации и подведения инфраструктуры. У него дома и на рабочем месте прошли обыски.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил его с должности.

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      Любовь Ширижик
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