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08:14, 7 августа 2024Силовые структуры

В рамках задержания у уволенного и.о. замгубернатора Севастополя прошли обыски

ФСБ провела обыски в доме и на работе и.о. замгубернатора Севастополя Горлова

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

ФСБ провела обыски у исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова в рамках его задержания во время получения взятки. Об этом сообщает Telegram-канал «Чп/Севастополь».

Сотрудники ведомства работали на рабочем месте и в доме и.о. замгубернатора.

О задержании Евгения Горлова стало известно 6 августа. Он был пойман на рабочем месте во время получения взятки в размере шести миллионов рублей по программе газификации и подведения инфраструктуры.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил и.о. замгубернатора с должности.

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      Олеся Мицкевич
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