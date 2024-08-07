В рамках задержания у уволенного и.о. замгубернатора Севастополя прошли обыски

ФСБ провела обыски в доме и на работе и.о. замгубернатора Севастополя Горлова

ФСБ провела обыски у исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова в рамках его задержания во время получения взятки. Об этом сообщает Telegram-канал «Чп/Севастополь».

Сотрудники ведомства работали на рабочем месте и в доме и.о. замгубернатора.

О задержании Евгения Горлова стало известно 6 августа. Он был пойман на рабочем месте во время получения взятки в размере шести миллионов рублей по программе газификации и подведения инфраструктуры.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил и.о. замгубернатора с должности.

