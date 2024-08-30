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13:14, 30 августа 2024Наука и техника

Samsung обвинила зарядные устройства в поломке смартфонов

Samsung заявила, что сторонние зарядники могут испортить внешний вид смартфонов

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В корпорации Samsung обвинили сторонние зарядные устройства в поломке своих смартфонов. На это обратило внимание издание Android Police.

В конце августа на Reddit появился тред пользователей Samsung Galaxy Z Fold 6, которые заметили отслоение краски с корпуса своего смартфона. В Samsung заявили, что подобный косметический дефект мог быть вызван работой неоригинального зарядного устройства.

В сообщении, которое появилось на британском сайте Samsung, объяснили случаи порчи внешнего вида гаджетов. По словам специалистов компании, это может произойти, если зарядное устройство не заземлено должным образом. В этом случае «существует риск непреднамеренного повреждения, например, отслаивания краски». В связи с этим в Samsung призвали пользоваться только оригинальными зарядниками.

По словам журналистов Android Police, Samsung вряд ли будет признавать случаи отслаивания краски гарантийными — тем более после того, как она обвинила в этом сторонние аксессуары. Авторы заметили, что корейская компания отчасти виновата в этом, так как перестала комплектовать зарядными устройствами даже самые дорогие смартфоны.

Ранее Samsung пообещала выпустить смартфон с рулонным дисплеем. Подобный гибкий экран можно будет сворачивать для более удобной переноски с места на место.

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      Андрей Ставицкий
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