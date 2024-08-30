Зеленский захотел встретиться с премьером Индии до выборов в США

Зеленский предложил премьеру Индии Моди встретиться до выборов в США в ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьеру Индии Нарендре Моди провести в Индии конференцию по урегулированию конфликта на Украине до выборов в США в ноябре. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание сообщает, что Зеленский намерен провести вторую встречу лидеров перед президентскими выборами в США в качестве продолжения июньского саммита, целью которого было заручиться поддержкой Киева странами Глобального Юга. Также сообщается, что проведение встречи в Индии будет воспринято в Киеве как прогресс, потому как ранее Индия насторожено относилась к украинским инициативам.

Ранее Индия отказалась провести саммит по Украине из-за исключения России. Сообщается, что индийский премьер «с опаской» относится к украинской инициативе провести саммит без российской стороны.

