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14:17, 30 августа 2024Бывший СССР

Зеленский захотел встретиться с премьером Индии до выборов в США

Зеленский предложил премьеру Индии Моди встретиться до выборов в США в ноябре

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьеру Индии Нарендре Моди провести в Индии конференцию по урегулированию конфликта на Украине до выборов в США в ноябре. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание сообщает, что Зеленский намерен провести вторую встречу лидеров перед президентскими выборами в США в качестве продолжения июньского саммита, целью которого было заручиться поддержкой Киева странами Глобального Юга. Также сообщается, что проведение встречи в Индии будет воспринято в Киеве как прогресс, потому как ранее Индия насторожено относилась к украинским инициативам.

Ранее Индия отказалась провести саммит по Украине из-за исключения России. Сообщается, что индийский премьер «с опаской» относится к украинской инициативе провести саммит без российской стороны.

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      Илья Таксюр
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