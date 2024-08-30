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13:53, 30 августа 2024Мир

Индия отказалась провести саммит по Украине из-за России

Bloomberg: Индия отказалась провести саммит по Украине из-за исключения России

Фото: B Mathur / Reuters

Индия пока отказывается проводить саммит по урегулированию конфликта на Украине из-за исключения России из переговорного процесса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. б

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в Киев дал понять, что пока не согласен проводить саммит по Украине, если Россия будет исключена из процесса переговоров», — передает агентство.

Авторы материла добавили, что индийский премьер «с опаской» относится к украинской инициативе провести саммит без российской стороны.

Агентство Bloomberg также сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита Моди в Киев поделился с ним планами провести второй саммит в Индии перед президентскими выборами в США.

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      Дарья Устьянцева
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