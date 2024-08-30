Медведчук: Зеленский превращает Украину в концлагерь

Президент Украины Владимир Зеленский пытается превратить республику в восточноевропейский Израиль, но в результате превращает в концлагерь. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в колонке для портала «Смотрим».

Медведчук отметил, Зеленский вдохновляется политикой Израиля и в разное время «мнит себя не только Наполеоном, но и Моше Даяном и Голдой Меир в одном флаконе». По словам политика, украинский лидер пытается стать отцом нации по израильскому сценарию.

«Параллели между становлением Израиля, как государства, и тем, что пытается сделать из Украины Зеленский, легко можно провести. Например, его воинственные заявления о том, что "Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира", и вообще отказ от мирных переговоров, весьма похожи на формулу Голды Меир: "Если арабы сложат оружие, насилия больше не будет. Если евреи сложат оружие, Израиля больше не будет"», — написал он.

Медведчук добавил, что Зеленский закладывает в государственную политику Киева вечную войну, забывая, что Украина — это не Израиль и отличается от него историей и культурой. Он также отметил, что президент зачистил оппозицию республики от непроамериканских политиков, в чем также подражает Израилю.

При этом, по словам политика, израильтяне никогда бы не построили своего государства, надеясь исключительно на помощь США. Он подчеркнул, что они создали страну, в которую многие захотели приехать, в то время как Зеленский «построил концлагерь, из которого многие хотят убежать».

Ранее Медведчук заявил, что после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область Украина находится на пороге уничтожения. По его словам, еще до того, как ВСУ атаковали Курскую область, была возможность «как-то выйти на мирные переговоры», без раздела и поглощения страны другими государствами.