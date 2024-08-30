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13:20, 30 августа 2024Экономика

Землю и имущество под Курском предложили арендовать за рубль

В приграничных районах Курской области предложили арендовать землю за один рубль

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов предложил бизнесу арендовать землю и имущество в приграничных районах за один рубль. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Речь идет об участках, государственная собственность на которые не разграничена, пояснил врио главы российского региона. Мера будет действовать с 1 августа по 31 декабря 2024 года в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в райцентре Льгов.

Это нужно для того, чтобы поддержать бизнес в условиях режимов контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня, которые ввели в Курской области, подчеркнул Смирнов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в российский регион 6 августа. 9 августа был объявлен режим ЧС, 10 августа — режим КТО.

В связи с этим в некоторых школах Курской области ввели дистанционный формат обучения. В онлайн-формате занятия будут проходить в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском муниципалитетах, городах Льгове, Курске и Курчатове и в школах, на территории которых действуют пункты временного размещения.

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      Нина Ташевская
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