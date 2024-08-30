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17:47, 30 августа 2024Силовые структуры

Женщина специально переехала лежащего на дороге россиянина и получила восемь лет

В Павлово женщине-водителю дали 8 лет за намеренный наезд на лежащего мужчину

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Павловский городской суд Нижегородской области приговорил к восьми годам колонии общего режима местную жительницу, которая специально переехала лежащего мужчину на автомобиле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

По данным суда, все произошло в ночь на 7 ноября 2021 года в одном из кафе Павлово. Между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого пьяная сожительница одного из участников села на водительское сиденье машины и намеренно наехала на мужчину из компании оппонентов. Последний в это время лежал на дороге без сознания. Он не выжил.

Женщину признали виновной по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Ей также придется выплатить 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Тюменский районный суд приговорил к 2,5 года условно 34-летнего бизнесмена, который приревновал невесту и переехал ее на машине

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      Олеся Мицкевич
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