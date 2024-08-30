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14:00, 30 августа 2024Бывший СССР

Жителей Сумской области призвали эвакуироваться

Власти Сумской области призвали эвакуироваться жителей из приграничных районов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Власти Сумской области призвали жителей приграничных районов эвакуироваться. Об этом сообщает «TCH» в Telegram-канале.

«Обращаюсь к руководителям общин: сегодня нет времени на промедление, надо принимать конкретные решения и эвакуировать людей», — заявил глава областной военной администрации региона Владимир Артюх.

По его словам, есть общины, готовые принять население и предоставить жилье. Он отметил, что поддержку также оказывают соседние области: там было подготовлено жилье для тех, кто эвакуируется.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил об эвакуации населения из подконтрольных Вооруженным силам Украины Покровска и Мирнограда.

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      Кристина Есикова
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