Жителей Сумской области призвали эвакуироваться

Власти Сумской области призвали эвакуироваться жителей из приграничных районов

Власти Сумской области призвали жителей приграничных районов эвакуироваться. Об этом сообщает «TCH» в Telegram-канале.

«Обращаюсь к руководителям общин: сегодня нет времени на промедление, надо принимать конкретные решения и эвакуировать людей», — заявил глава областной военной администрации региона Владимир Артюх.

По его словам, есть общины, готовые принять население и предоставить жилье. Он отметил, что поддержку также оказывают соседние области: там было подготовлено жилье для тех, кто эвакуируется.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил об эвакуации населения из подконтрольных Вооруженным силам Украины Покровска и Мирнограда.

