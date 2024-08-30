Звездная стилистка назвала вечно модную одежду на осень

Стилист Эрлих назвала шерстяные пальто и шляпы вечно модными вещами на осень

Звездная стилистка Кристина Эрлих назвала вечно модную одежду на осень. Ее комментарий приводит Page Six.

По словам специалистки, на данное время года предпочтительно приобрести классический пиджак, шляпу и длинное пальто. «Хорошее шерстяное пальто — это необходимость для осени. Я рекомендую отдавать предпочтение нейтральным тонам и цветам, таким как черный и коричневый, поскольку их можно сочетать практически с любым образом», — отметила собеседница издания.

Также эксперт посоветовала пополнить гардероб миди-юбками и вещами с заметным принтом. Среди последних, например, леопардовый плащ, брюки в горох и лодочки с растительным узором.

Ранее стилистка Маша Ведерникова перечислила россиянкам модную верхнюю одежду на осень 2024 года.