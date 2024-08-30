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15:40, 30 августа 2024Ценности

Звездная стилистка назвала вечно модную одежду на осень

Стилист Эрлих назвала шерстяные пальто и шляпы вечно модными вещами на осень

Фото: Ann Haritonenko / Shutterstock / Fotodom

Звездная стилистка Кристина Эрлих назвала вечно модную одежду на осень. Ее комментарий приводит Page Six.

По словам специалистки, на данное время года предпочтительно приобрести классический пиджак, шляпу и длинное пальто. «Хорошее шерстяное пальто — это необходимость для осени. Я рекомендую отдавать предпочтение нейтральным тонам и цветам, таким как черный и коричневый, поскольку их можно сочетать практически с любым образом», — отметила собеседница издания.

Также эксперт посоветовала пополнить гардероб миди-юбками и вещами с заметным принтом. Среди последних, например, леопардовый плащ, брюки в горох и лодочки с растительным узором.

Ранее стилистка Маша Ведерникова перечислила россиянкам модную верхнюю одежду на осень 2024 года.

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      Алина Гостева
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