Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:41, 31 августа 2024Мир

Армия Израиля обнаружила тела нескольких заложников во время боя в секторе Газа

ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тел заложников во время боя в секторе Газа

Фото: IDF / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что во время боя в секторе Газа были обнаружены тела нескольких заложников, захваченных во время атаки палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Отмечается, что в настоящее время военные все еще действуют в районе, где велись столкновения, они извлекают тела для опознания, что может занять несколько часов.

27 августа сообщалось, что ЦАХАЛ спасла заложника ХАМАС Каида Фархана Алькади в ходе операции в секторе Газа. Там подчеркнули, что он был освобожден в результате «очень сложной операции» на юге Газы. Мужчина был доставлен в больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Помилованный россиянин, которого называли вагнеровцем, расправился с женщиной и ребенком. ЧВК сделала заявление о нем

      В Турции выдвинули версию взрывов на «Северных потоках»

      В столице Буркина-Фасо сожгли флаг Украины

      Армия Израиля обнаружила тела нескольких заложников во время боя в секторе Газа

      Лавров оценил вероятность вступления Украины в НАТО

      На Украине объяснил отказ Запада выделять властям деньги на восстановление энергосистемы

      Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги

      Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

      Лавров заявил о желании Зеленского развязать большую войну

      В Курской области сбили два украинских беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше