Армия Израиля обнаружила тела нескольких заложников во время боя в секторе Газа

ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тел заложников во время боя в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что во время боя в секторе Газа были обнаружены тела нескольких заложников, захваченных во время атаки палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Отмечается, что в настоящее время военные все еще действуют в районе, где велись столкновения, они извлекают тела для опознания, что может занять несколько часов.

27 августа сообщалось, что ЦАХАЛ спасла заложника ХАМАС Каида Фархана Алькади в ходе операции в секторе Газа. Там подчеркнули, что он был освобожден в результате «очень сложной операции» на юге Газы. Мужчина был доставлен в больницу.

