Ганчев: армия России улучшила позиции в Волчанске, идут городские бои

Вооруженные силы России (ВС РФ) улучшили позиции в Волчанске, идут городские бои. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.

Ганчев напомнил, что речка Волча разделяет город на две части — Север и Юг.Они «контролируются сейчас пока еще вооруженными формированиями (Украины) на южную часть города», — подчеркнул он. Глава российской администрации Харьковской области отметил, что бойцы улучшают свои позиции — это сейчас касается «именно жилой зоны».

Ранее Ганчев заявил, что в Харьковской области около 50 населенных пунктов находятся под контролем ВС РФ. Он напомнил, что в начале мая российские войска начали боевые действия на севере Харьковской области, форпостом сопротивления украинских военных стал Волчанск. Там ВСУ пытаются постоянно атаковать позиции, однако медленное продвижение в городе есть.