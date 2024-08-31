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10:59, 31 августа 2024Россия

Экипаж пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 не сообщал о неполадках

Экипаж пропавшего на Камчатке вертолета не сообщал о неполадках после вылета

Кадр: МЧС России

Экипаж пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По их данным, вертолет пропал с радаров почти сразу после того, как вылетел с площадки вулкана Вачкажец, где должен был забрать группу туристов. Однако ни после вылета, ни до момента потери связи сообщений о неполадках от экипажа не поступало.

Ранее стало известно о пропаже с радаров вертолета с тремя членами экипажа на борту, с ними могли находиться еще 19 человек. Следователи начали проверку по признакам преступления по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

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      Илона Палей
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