Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:19, 31 августа 2024Силовые структуры

СК начал проверку после пропажи вертолета с людьми на борту на Камчатке

На Камчатке следователи начали проверку после пропажи вертолета с людьми

Фото:Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На Камчатке следователи начали проверку после пропажи вертолета с людьми на борту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным, связь с вертолетом Ми-8 была утеряна 31 августа, когда тот направлялся в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края — в район вулкана Вачкажец. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, а также проверка по признакам преступления по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

Ранее стало известно о пропаже с радаров вертолета с тремя членами экипажа на борту. Он должен был забрать группу туристов из 19 человек с вулкана. Успел он это сделать или нет, сейчас выясняется.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцов ЧВК «Медведь» перебросят из Африки в Курскую область. Что известно об этом формировании?

      ВСУ выстрелили в спину убегавшему монаху при атаке на Курскую область

      СК начал проверку после пропажи вертолета с людьми на борту на Камчатке

      МЧС России приняло участие в тушении пожара в Сербии

      Стало известно о большем числе пассажиров пропавшего на Камчатке вертолета

      НХЛ обвинили в обкрадывании российского хоккея

      ФСБ изъяла 500 килограммов взрывчатки у подпольных оружейников

      На Камчатке пропал вертолет с тремя людьми на борту

      Во Франции назвали условие для завершения конфликта на Украине

      Путин поздравил президента Киргизии по случаю Дня независимости страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше