СК начал проверку после пропажи вертолета с людьми на борту на Камчатке

На Камчатке следователи начали проверку после пропажи вертолета с людьми

На Камчатке следователи начали проверку после пропажи вертолета с людьми на борту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным, связь с вертолетом Ми-8 была утеряна 31 августа, когда тот направлялся в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края — в район вулкана Вачкажец. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, а также проверка по признакам преступления по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

Ранее стало известно о пропаже с радаров вертолета с тремя членами экипажа на борту. Он должен был забрать группу туристов из 19 человек с вулкана. Успел он это сделать или нет, сейчас выясняется.