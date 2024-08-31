На Камчатке пропал вертолет с тремя людьми на борту

ТАСС: на Камчатке пропал вертолет Ми-8 с тремя людьми на борту

На Камчатке пропал вертолет Ми-8 с тремя людьми на борту. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«На Камчатке поступило сообщение о том, что в пункт назначения не прибыл вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро"», — рассказали агентству.

По предварительным данным, на борту вертолета находились три члена экипажа. Они следовали по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. Другой борт этой же авиакомпании отправился на поиски пропавшего Ми-8, отметили в оперативных службах.

По данным Telegram-канала «112», Ми-8 должен был лететь несколько минут из-за небольшого расстояния — 25 километров. За это время экипаж не выходил на связь. Отмечается, что на борту находились два пилота и бортинженер.

19 июля в Якутии пропал вертолет Robinson с тремя пассажирами и пилотом на борту. Поиски продолжались более трех дней. После этого исчезнувший с радаров вертолет нашли полностью разрушенным.