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08:47, 22 июля 2024Россия

Обломки пропавшего в Якутии вертолета Robinson нашли спустя три дня

Пропавший 19 июля вертолет Robinson нашли полностью разрушенным в Якутии

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вертолет Robinson, который пропал в Якутии 19 июля, нашли полностью разрушенным спустя три дня после его исчезновения с радаров. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Там уточнили, что обломки вертолета нашли в результате поисково-спасательных работ. На месте крушения воздушного судна обнаружили пилота и трех пассажиров без признаков жизни.

Robinson, на борту которого находились четыре человека, пропал с радаров в пятницу, 19 июля. Около полуночи на воздушном судне сработал аварийный радиомаяк. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Поиски вертолета продолжались больше трех дней. Они осложнялись труднодоступностью местоположения и плохими метеоусловиями. Место предполагаемого происшествия, как сообщили в прокуратуре, находится в гористой местности, где была низкая облачность — по требованиям безопасности полетов в таких условиях вылет поисковой группы некоторое время был запрещен.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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