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14:44, 21 июля 2024Россия

Названы причины безрезультатных поисков пропавшего в России вертолета

СК: пропавший в Якутии вертолет не могут найти третьи сутки

Фото: Glovatskiy / Shutterstock / Fotodom

Поиски пропавшего в Якутии трое суток назад вертолета Robinson с пассажирами пока безрезультатны, они осложнены труднодоступностью местоположения и плохими метеоусловиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Якутский транспортный прокурор Артем Ильин уточнил, что место предполагаемого происшествия находится в гористой местности, где сейчас низкая облачность. По требованиям безопасности полетов в таких условиях вылет поисковой группы запрещен. При улучшении погоды борт авиакомпании «Полярные авиалинии» готов сразу вылететь на поиски.

Наземным путем их проводить невозможно из-за дальнего расстояния — путь до места занимает шесть суток, из которых 450 километров — по реке Алдан.

В Росавиации также подтвердили приостановку спасательной операции из-за плохой погоды до 22 июля.

О пропаже вертолета Robinson R44II с тремя пассажирами и пилотом на борту стало известно в ночь на 19 июля. Сообщалось, что около полуночи на воздушном судне сработал аварийный радиомаяк.

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      Любовь Ширижик
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