Стало известно о российском гражданстве фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холл» Хусейн Хамидов уехал из Таджикистана в Россию с родителями 12 лет назад, у него есть российское гражданство. Об этом сообщил его дядя, брат отца, в беседе с РИА Новости.
Мужчина добавил, что с тех пор племянника не видел, поэтому ничего о нем сказать не может.
Утром в четверг, 29 августа, Басманный суд Москвы продлил срок ареста пятерым ранее неизвестным фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокусе». Помимо Умеджона Солиева речь шла о Шахромджоне Гадоеве, Зубайдулло Исмаилове, Мустакиме Солиеве и Хусейне Хамидове (все также внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они пробудут под стражей до 1 декабря.
Ранее сообщалось, что пятеро новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл» снабжали нападавших оружием.