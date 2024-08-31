Стало известно о российском гражданстве фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

РИА Новости: фигурант дела «Крокуса» Хамидов уехал в Россию 12 лет назад

Один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холл» Хусейн Хамидов уехал из Таджикистана в Россию с родителями 12 лет назад, у него есть российское гражданство. Об этом сообщил его дядя, брат отца, в беседе с РИА Новости.

Мужчина добавил, что с тех пор племянника не видел, поэтому ничего о нем сказать не может.

Утром в четверг, 29 августа, Басманный суд Москвы продлил срок ареста пятерым ранее неизвестным фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокусе». Помимо Умеджона Солиева речь шла о Шахромджоне Гадоеве, Зубайдулло Исмаилове, Мустакиме Солиеве и Хусейне Хамидове (все также внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они пробудут под стражей до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что пятеро новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл» снабжали нападавших оружием.