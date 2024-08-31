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22:07, 31 августа 2024Мир

Хорватия передала ВСУ ключи от роботизированного комплекса разминирования

Хорватия передала ВСУ ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич передал украинским властям ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4. Об этом пишет РИА Новости.

На форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге он вручил символические ключи замминистру экономики Украины Игорю Бескоровайному и замминистра стратегических отраслей Сергею Боеву.

Компания DOK-ING указала, что с начала специальной военной операции (СВО) отправила Киеву две роботизированные системы разминирования для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, хорватская компания подготовила 150 специалистов по разминированию украинской территории.

Ранее Литва передала Украине системы борьбы с беспилотниками в рамках программы военной поддержки.

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      Марина Совина
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