Хорватия передала ВСУ ключи от роботизированного комплекса разминирования

Хорватия передала ВСУ ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4

Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич передал украинским властям ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4. Об этом пишет РИА Новости.

На форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге он вручил символические ключи замминистру экономики Украины Игорю Бескоровайному и замминистра стратегических отраслей Сергею Боеву.

Компания DOK-ING указала, что с начала специальной военной операции (СВО) отправила Киеву две роботизированные системы разминирования для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, хорватская компания подготовила 150 специалистов по разминированию украинской территории.

Ранее Литва передала Украине системы борьбы с беспилотниками в рамках программы военной поддержки.