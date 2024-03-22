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17:42, 22 марта 2024Бывший СССР

Литва передала Украине системы борьбы с БПЛА

Минобороны Литвы передало Украине системы борьбы с беспилотниками

Фото: Reuters

Литва передала Украине системы борьбы с беспилотниками в рамках программы военной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Литва продолжает оказывать Украине непрекращающуюся военную поддержку — 22 марта до страны дошли антидронные системы», — сказано в сообщении Минобороны.

Оказываемая Литвой поддержка включает в себя различные вооружения, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, антидронные системы, обучение персонала и ремонт тяжелой техники.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна выделила 35 миллионов евро для закупки снарядов для Вооруженных сил Украины в рамках инициативы премьер-министра Чехии Петра Фиала.

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      Валентин Карант
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