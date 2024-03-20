Литва выделила средства на закупку снарядов для Украины
Премьер Литвы заявила о выделении средств на закупку снарядов для Украины
Литва выделила 35 миллионов евро для закупки снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила премьер-министр республики Ингрида Шимоните, слова политика передает ТАСС.
«Литовское правительство выделило 35 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы», — заявила Шимоните на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
В начале марта Шимоните заявила о присоединении Литвы к чешской программе по закупкам боеприпасов для Украины.
О выделении дополнительных средств на инициативу Чехии заявлял и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.