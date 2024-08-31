Имущество экс-замглавы Минобороны предложили обратить в доход государства

Имущество экс-замглавы Минобороны Попова предложили обратить в доход государства

Личное имущество экс-главы Министерства обороны России генерала армии Павла Попова, которого обвиняют в мошенничестве, могут обратить в доход государства. Об этом заявили ТАСС источники в правоохранительных органах.

Если в ходе проверки будет установлено, что имущество Попова и его семьи было приобретено на средства, не соответствующие доходам, оно будет изъято и обращено в доход государства через суд, — подчеркнул собеседник агентства.

Также, по информации правоохранителей, в рамках расследования изучается, насколько размер подтвержденных, задекларрованный доходов сопоставим со стоимостью всего, чем владеет экс-глава МО РФ. Процедура не относится к самому уголовному делу. Если выяснится, что собственность Попова имеет коррупционное происхождение, прокуратура подаст иск в суд, не дожидаясь решения по уголовному делу против него.

Ранее арест бывших заместителей главы Миноборонрыы прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, следственные действия против них являются частью регулярной работы правоохранительных органов.