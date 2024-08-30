В Кремле ответили на вопрос об арестах бывших заместителей Шойгу в Минобороны

Песков назвал дела против экс-замов главы МО регулярной работой правоохранителей

Следственные действия против бывших заместителей министра обороны являются частью регулярной работы правоохранительных органов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля назвал серьезными предъявляемые экс-сотрудникам министерства обороны (МО) обвинения. «О больших деталях мы говорить не можем. По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного, отдельно взятого человека в каждом случае», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как российские власти оценивают сложившуюся ситуацию, и мог ли знать о следственных действиях в отношении подчиненных бывший глава ведомства Сергей Шойгу.

Ранее суд в Москве арестовал на два месяца экс-замминистра обороны России Павла Попова. В отношении генерала армии возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По версии следствия, с 2021 по 2024 год офицер, отвечая за развитие и работу «Патриота», обогащался за счет парка.

В апреле на рабочем месте также задержали бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, который обвиняется в сговоре с руководителями организаций, желавших поработать на объектах военного ведомства. Предположительно, он заключал с ними контракты взамен на незаконное личное вознаграждение. Вину Иванов не признал.

Помимо этого, 13 мая стало известно о задержании главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна.