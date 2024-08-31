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23:36, 31 августа 2024Мир

Лавров оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Глава МИД России Лавров исключил вступление Украины в НАТО
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Об этом он высказался в интервью для телеканала RT.

Лавров оценил вероятность вступления Украины в НАТО и напомнил российскую позицию по этому вопросу. Он исключил присоединение Киева к Североатлантическому альянсу и подчеркнул, что это невозможно.

«Те, кто пытается нам предъявлять "развязки": мол, оставить Украине то, что у нее сейчас есть, взять остатки в НАТО и все будет хорошо, — фантазеры и провокаторы», — подчеркнул он.

Ранее президент Чехии Петр Павел допустил вступление Украины в НАТО даже без возврата к границам 1991 года. По его мнению, республика может стать членом альянса, несмотря на то, что часть ее территории останется под контролем России

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      Марина Совина
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