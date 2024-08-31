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01:55, 31 августа 2024Россия

Момент удара ВСУ по Белгороду попал на видео

ВСУ 30 августа выпустили по Белгороду около 40 снарядов из РСЗО, 30 сбиты
СюжетРакетные удары по Украине:

Момент удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду вечером в пятницу, 30 августа, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

По его данным, украинские военные выпустили по городу около сорока снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, тридцать из них удалось сбить.

Ранее Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ранены 37 человек, в том числе шестеро детей, еще пять человек спасти не удалось: женщина и четверо мужчин не дождались помощи врачей.

Вечером в пятницу, 30 августа, жители Белгорода рассказали о возгорании таунхауса после обстрела. Горожане также утверждают, что несколько автомобилей и построек загорелись возле торгового центра «Сити Молл». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что по нескольким воздушным целям в городе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

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      Марина Совина
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