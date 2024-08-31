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23:20, 31 августа 2024Бывший СССР

На Украине объяснил отказ Запада выделять властям деньги на восстановление энергосистемы

Депутат Рады Герус: Запад не дает властям Украины денег на энергосектор

Фото: Pixabay

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире радио NV, трансляция которого велась на YouTube-канале, объяснил отказ западных стран выделять властям страны деньги на восстановление энергосистемы страхом возможных хищений средств. По его словам, вместо этого Киеву предпочитают передавать оборудование.

«Обычно западные партнеры не дают деньги на восстановление нашей энергосистемы, они дают либо оборудование, либо какие-то материалы», — заявил он.

При этом депутат отметил, что партнеры Киева доверяют компании «Укрэнерго» и предоставляют ей деньги, чтобы она сама использовала средства на закупки всего необходимого.

Ранее стало известно, что в работе совместной молдавско-украинской энергосистемы произошли сбои.

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      Марина Совина
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